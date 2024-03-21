Голова Військового комітету НАТО: Україні потрібна підтримка й мобілізація нових людей

У Київ прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер і виступив на Київському безпековому форумі. Його візит став першим візитом військової делегації НАТО в Україну з початку повномасштабної війни.

За його словами, це демонструє безпрецедентну близькість України й НАТО, тому зараз йдеться про те, «коли» Україна отримає членство, а не «якщо».

Підтримка України

У промові на форумі Роб Бауер наголосив, що не варто впадати в песимізм стосовно спроможності України перемогти у війні. І закликав збільшити підтримку України, оскільки попередня вже показала свої результати. Очільник Військового комітету НАТО вважає, що є всі підстави бути переконаними у здатності України досягти успіху.

«Немає нічого такого, що ви не можете зробити. Єдине, що вам треба, це наша допомога», — зазначив Бауер.

І додав, що українці вже змінили чимало аспектів сучасної війни, адже під час повномасштабної російсько-української вони зіткнулися з поєднанням окопної війни, артилерійських загороджень часів Першої світової і водночас дронів ХХІ століття та штучного інтелекту. Посадовець зауважив, що українські військові стали піонерами в інноваціях поєднання обладнання радянського зразка із сучасною західною технікою.

Мобілізація

Голова Військового комітету НАТО вбачає необхідність у додатковій мобілізації в Україні. Для ведення війни потрібні не лише озброєння, а ще й люди.

«Це про народ, не про нові гранати, не про нові БМП, не про нові танки. Вам і нам треба нових солдатів, бо солдати гинуть, отримують поранення. Отже йдеться про призов до армії», — заявив він.

Роб Бауер вважає, що весь народ має діяти, коли йдеться про захист власної країни.