Австралія приєдналася до Коаліції дронів для України і надаватиме ЗСУ безпілотники.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє The Guardian.

«Австралія візьме участь у коаліції з розробки безпілотників, яку очолюють Велика Британія і Латвія. Це дійсно важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна не відступила від свого курсу і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах», — заявив міністр оборони країни Річард Марлз.