ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ за незаконне збагачення на майже 58 млн грн

Детективи Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні на майже 58 мільйонів гривень.

Про це повідомляють пресслужби ДБР і Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, ексначальник у 2022—2023 роках активно скуповував майно. Йдеться про автомобіль Toyota, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки, обласну базу спецмедичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2 022 кв. м, а також про комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, який придбали підконтрольні посадовцю підприємства.

Усе це дуже перевищує офіційний дохід чоловіка. Він затриманий. Йому загрожує до 10 років тюрми.