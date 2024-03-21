Верховна Рада ухвалила поправки до Конституції щодо порушення євроінтеграційного закону про лобіювання

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10373 про внесення змін до Кодексу України про адміністративне покарання за порушення законодавства в сфері лобіювання. Цей закон важливий для євроінтеграції.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10337 про доброчесне лобіювання 12 березня 2024 року.

Законопроєкт встановлює термінологію, права, обовʼязки й методи лобіювання, а також створює Реєстр прозорості, який вестиме Національне агентство з питань запобігання корупції.

Лобіюванням в Україні вважатимуть вплив (або спробу пливу) на нормативно-правовий акт чи його проєкт через будь-кого у своїх комерційних інтересах або інтересах третьої сторони. Займатись ним не зможуть політичні партії, медіа, релігійні організації, кандидати на вибори президента та у Верховній Раді.

Ухвалення такого закону було останньою вимогою Єврокомісії до вступу в ЄС, а також частиною урядового плану проти олігархів. Крім того, ухвалення закону про лобізм є однією з ключових рекомендацій європейської Групи держав проти корупції (GRECO).

Закон набуває чинності лише через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше 1 січня 2025 року.

Водночас законопроєкт № 10373, який сьогодні підтримала Рада, встановлює відповідальність за незаконне лобіювання.

У рамках законопроєктів про лобізм зараз працюють над Реєстром прозорості на кшталт того, що діє в ЄС. У цьому Реєстрі мають реєструватися всі, хто бажає законно вплинути на політиків та посадовців у комерційних інтересах як своїх, так і третіх сторін. Ці люди повинні будуть звітувати про свою діяльність, а також повідомляти про зустрічі з топслужбовцями.

Лобіювання без реєстрації в Реєстрі прозорості вважатиметься незаконним. Правила ведення Реєстру затвердить Кабмін, а НАЗК буде лише його технічним адміністратором та розпорядником.