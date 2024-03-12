Президент підписав закон про доброчесне лобіювання. Це остання вимога для початку перемовин про вступ у ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про лобізм, ухвалення якого було фактично останньою з вимог Єврокомісії для початку перемовин про вступ України в ЄС.

Про це свідчить картка законопроєкту № 10337.

Зауважимо, що цей закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

Документ, зокрема, пропонує визначити:

термінологію у сфері лобіювання;

права й обов’язки субʼєктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки субʼєктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, держателем і адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

порядок реєстрації в Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);

звітність субʼєкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю субʼєктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Голова НАЗК Олександр Новіков каже, що законопроєкт передбачає створення прозорого ринку лобіювання.

«Очевидно, що він існує і зараз, але перебуває в тіні, що породжує корупційні ризики. Ми після кожних виборів викидаємо на смітник людей, які можуть легально і прозоро представляти публічний інтерес різних бізнесових і соціальних груп, бо немає врегульованого ринку лобіювання. А ті ж бізнес-асоціації наразі не мають унормованого механізму, щоб лобіювати свої інтереси. Документ покликаний це змінити, встановивши зрозумілі правила гри», — пояснив він в інтервʼю Forbes.

Інша мета — підсилити громадські організації й дати їм законні механізми адвокації своїх ініціатив.