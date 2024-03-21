Новий стрит-арт анонімного художника Бенксі у Лондоні зіпсували білою фарбою

Новий стрит-арт анонімного художника Бенксі на півночі Лондону зіпсували білою фарбою через два дні після його появи.

Про це пише The Guardian.

Бенксі зробив крону біля дерева з обрізаними гілками і намалював поруч людину з пульверизатором, на яку стікає зелена фарба. Робота розташована неподалік парку Фінсбері на півночі міста.

З моменту появи муралу навколо дерева та стіни встановили огорожу. Однак це не зупинило вандалів.

Шанувальники Бенксі, які відвідали мурал вже після того, як його зіпсували, описали своє розчарування, а один назвав це «безглуздим вандалізмом».

Victoria Jones / PA

Місцева влада заявила, що вишневому дереву, крону навколо якого намалював Бенксі, було 40—50 років, і його здоровʼя погіршувалося. З дерева видалили верхні гілки, щоб спробувати зберегти його живим.

«Схоже, що дерево ожило, але в дещо фальшивому та синтетичному вигляді. І це досить непомітно для масивного дерева, я б сказав. Зараз весна, і це дерево мало б розпускатися листям, але Бенксі, мабуть, проїжджав повз і думав, як жалюгідно воно виглядає», — додав творець серіалу BBC Radio 4 «Історія Бенксі» Джеймс Пік.

Instagram / Banksy