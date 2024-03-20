Нідерланди передадуть Україні €350 мільйонів на боєприпаси для F-16 і дрони

Нідерланди передадуть Україні €350 мільйонів на боєприпаси для F-16 і сучасні розвідувальні безпілотники.

Про це заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен під час візиту в Україну.

З цих коштів понад €150 мільйонів підуть на закупівлю снарядів класу «повітря — земля» для українських літаків F-16 — снаряди закуплять безпосередньо у промисловості. Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на розвідувальні безпілотники для України на €200 мільйонів.

Крім того, Нідерланди знову відправлять винищувачі F-16, які обіцяли раніше, до Румунії. Літаки використовуватимуть у навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Ідеться не лише про самі літаки, але й про всі супутні запчастини та боєприпаси.

В інтерв’ю Reuters наприкінці дводенної поїздки в Україну Оллонгрен сказала, що приїхала показати солідарність. Сьогодні вона зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі особливу увагу приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню українських захисників артилерією, бронетехнікою і дронами.