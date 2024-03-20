Нідерланди передали Україні 8 незаконно вивезених артефактів — це спадщина від римських часів до Середньовіччя

Нідерланди передали Україні 8 цінних археологічних артефактів, які раніше незаконно вивезли з українських територій. Це наконечники списів і стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.

Про це пише Міністерство культури України.

Нідерландські митники перехопили артефакти після їхнього прибуття до країни в березні 2023 року. Слідство показало, що предмети, ймовірно, вивезли незаконно.

Міністерство культури України

Після того як експерти Національного музею історії України підтвердили цей висновок, Інспекція взяла предмети під охорону. Водночас власник предметів, якому вони адресувались, відмовився від претензій до них, оскільки це культурна спадщина України.

Ці предмети археології є культурними цінностями України. Вони мають історичне, наукове й етнографічне значення для держави. Українське законодавство забороняє вивозити культурні обʼєкти без згоди національних органів влади.