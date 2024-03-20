Дослідження: Молодь стає менш щасливою, ніж старші покоління

Молоді люди стають менш щасливими, ніж старші покоління, і схильні раніше стикатися зі станом, подібним до кризи середнього віку. Про це свідчать глобальні дослідження, а генеральний хірург США Вівек Мурті підтверджує: «Молодим людям справді важко».

Про це пише The Guardian.

Мурті стверджує: дозволити дітям користуватися соціальними мережами — все одно, що давати ліки, безпечність котрих не доведена. Він сказав, що нездатність урядів краще регулювати соцмережі останніми роками — «божевілля».

Погіршення психічного стану серед людей молодше 30 років витіснило США зі списку 20 найщасливіших націй, про що свідчить Всесвітній звіт щастя за 2024 рік.

З 2005 року люди віком 15—24 років вважалися щасливішими за старше покоління у США. Утім, ця тенденція різко змінилася у 2017 році, приблизно така сама ситуація спостерігається і в Західній Європі.

Щорічна доповідь про щастя показала «бентежне падіння показників щастя серед молоді, особливо в Північній Америці та Західній Європі», сказав директор Центру дослідження добробуту в Оксфорді професор Ян-Еммануель Де Неве.

«Думка про те, що в деяких частинах світу діти вже переживають стан, подібний до кризи середнього віку, вимагає негайних дій», — сказав він.

Мурті назвав такі показники «тривожними дзвіночками» та сказав, що досі чекає на дані, які могли б довести, що соцмережі безпечні для дітей і підлітків. Водночас він закликав до міжнародних дій для покращення соціальних звʼязків молоді в реальному житті.

Британці віком до 30 років посідають 32-ге місце в рейтингу зі 143 держав, поступаючись таким країнам, як Молдова, Косово і навіть Сальвадор, який має один із найвищих у світі показників убивств.

Натомість британці старше 60 років потрапили до двадцятки найщасливіших людей старшого покоління у світі. Раніше цього місяця більшість британських підлітків заявили соціологам, що очікують, що їхнє життя буде гіршим за життя попереднього покоління.

США опустилися на вісім сходинок у загальному рейтингу щастя — до 23-го місця. Утім, коли таке дослідження проводили лише серед людей молодше 30 років, Штати посіли 62-ге місце, поступившись Гватемалі, Саудівській Аравії та Болгарії. Якщо враховувати лише думки людей віком від 60 років, США були б десятою найщасливішою нацією світу.

Звіт не розкриває причин такого явища, але, найімовірніше, воно відбувається на тлі надмірного використання соцмереж, невпевненості в завтра, житлової кризи, глобальної нестабільності, страхів щодо війни, змін клімату тощо.

Щорічну доповідь про щастя з 2012 року готує підрозділ ООН з пошуку рішень сталого розвитку у світі.

Найщасливішими країнами традиційно залишилися Фінляндія (перше місце), Данія та Ісландія (друге і третє місця).

Посол Фінляндії в Лондоні Юкка Сіукосаарі сказав, що рецепт щастя його країни полягає у досягненні «безпечного середовища» — забезпеченні досить рівних доходів для громадян і можливостей для людей виражати себе культурно.

«Усе починається з високого рівня довіри між громадянами та владою», — сказав він.

Позитивний емоційний стан у дитинстві може закладати рівень задоволеності життям у дорослому віці, йдеться у звіті. Попередні дослідження показали, що підлітки та молоді люди, які повідомляють про більшу задоволеність життям, отримують значно більший рівень доходу в більш дорослому віці, навіть незважаючи на відмінності в освіті, інтелекті, фізичному здоровʼї та самооцінці.