Польща приєдналася до коаліції США з безпеки в Червоному морі

Польща приєдналася до Обʼєднаних морських сил (CMF) із захисту безпеки на Червоному морі під керівництвом США.

«Польща приєдналася до Об’єднаних морських сил CMF — найбільшого у світі морського партнерства, спрямованого на захист міжнародного права в районі Перської затоки, Аравійського та Червоного морів», — йдеться в повідомленні Оперативного командування збройних сил Польщі.

У межах домовленостей польська сторона направила двох офіцерів з Центру морських операцій — спеціалістів із цілевказування та протиповітряної оборони, які виконуватимуть функції офіцерів звʼязку в командуванні.

CMF складається зі штабу та пʼяти обʼєднаних оперативних груп, діяльність яких спрямована на боротьбу з тероризмом, запобігання піратству, заохочення регіонального співробітництва і сприяння безпечному морському середовищу.

Військово-морське партнерство підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, забезпечуючи стабільність і безпеку на території площею 3,2 мільйона квадратних миль, що охоплює одні з найважливіших морських шляхів у світі.

CMF, до складу якого входять 42 держави, є найбільшим військово-морським партнерством у світі.