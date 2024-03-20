ООН: 2023 рік встановив абсолютний температурний рекорд, але 2024-й може виявитися ще спекотнішим

Останнє десятиліття було найспекотнішим від початку спостережень за кліматом, повідомили в ООН. Минулий 2023 рік встановив абсолютний температурний рекорд, але 2024-й може виявитися ще спекотнішим.

Про це йдеться в доповіді, яку опублікувала Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН.

Середня глобальна температура повітря біля поверхні Землі торік була на 1,45 градуса вищою, ніж у доіндустріальну епоху. Наразі світ як ніколи близький до позначки в 1,5 градуса — саме на ній, у кращому випадку, планувалося зупинити глобальне потепління за Паризькою угодою 2015 року. У гіршому випадку йшлося про два градуси.

Потепління клімату у 2023 році призвело до рекордного скорочення площі льодовиків. Найпомітніше це в Європі та Північній Америці — так, площа льодовиків Швейцарії за останні два роки скоротилася на 10%. Крім того, експерти ВМО зафіксували торік кілька хвиль тепла, що пройшли через 90% площі Світового океану — це загрожує кораловим рифам та іншим морським ексосистемам.