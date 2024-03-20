Росія майже добудувала військовий порт в окупованій Абхазії

Росія майже добудувала військовий порт на окупованій частині Грузії, в абхазькому місті Очамчире.
Про це повідомляє грузинський телеканал TV Pirveli.
Аерофотоапарат зафіксував роботи, що зараз тривають в Очамчирі. На кадрах видно інтенсивний рух будівельної техніки, роботи там тривають безперервно.
Також на території порту можна побачити нову будівлю, яку звели, ймовірно, для розміщення працівників, що обслуговуватимуть російський військовий обʼєкт в окупованій Грузії.
Росія ще минулого року заявила, що цьогоріч введе порт в експлуатацію. Мета Москви — якомога швидше поставити російські військові кораблі в порт.
Грузинська сторона побоюється, що рф може втягнути країну у війну, адже якщо російські кораблі швартуватимуться в порту, то це місце стане законною ціллю для атак України.
Лідер руху «За Абхазію» Нукрі Нодіа каже, що уряд Грузії має звернутися до міжнародних партнерів.
«У цьому порту йде відновлювальний процес, згодом — його, безумовно, можуть використовувати у війні проти України, так само цей обʼєкт може стати і українською мішенню. Цей процес спрямований на дестабілізацію в регіоні. Наш уряд має залучити до процесу всіх міжнародних партнерів», — каже Нодіа.
- Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році. Це сталося за активної військової підтримки з боку росії, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після пʼятиденної війни між росією та Грузією у 2008 році Кремль визнав «незалежність» регіону, хоча більшість світової спільноти досі визнає суверенітет Грузії над Абхазією.