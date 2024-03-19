Торік Spotify виплатив виконавцям рекордні $9 мільярдів роялті

Стримінговий музичний сервіс Spotify виплатив рекордні $9 мільярдів роялті минулого року. Це майже втричі більше, ніж у 2017 році.

Про це компанія повідомила у своєму фінансовому звіті.

За даними сервісу, у 2023 році лише завдяки Spotify 1 250 виконавців заробили по понад мільйон доларів за запис і публікацію пісні. Багато з них є маловідомими артистами й не випустили жодного хіта.

Зазвичай для того щоб отримувати по мільйон доларів на рік лише від Spotify, виконавцям необхідно мати приблизно чотири-пʼять мільйонів слухачів або 20—25 мільйонів прослуховувань щомісяця.

Водночас 11 600 виконавців отримали понад $100 тисяч, а 66 тисяч — понад $10 тисяч. Більш ніж половина з цих 66 тисяч артистів походять із країн, де англійська мова не є основною. Це свідчить про зростання музичного розмаїття у світі.

Іспанська, німецька, португальська, французька та корейська лідирують серед інших мов, окрім англійської. Пісні гінді, індонезійською, пенджабською, тамільською та грецькою у 2023 році теж відчули величезне зростання популярності.

Незалежні артисти, або інді, уперше в історії Spotify отримали половину від усіх роялті — $4,5 мільярда.

Понад десять мільйонів людей хоча б раз завантажували на Spotify свою пісню, але в компанії прагнуть надавати фінансові можливості тим, хто розглядає музику як роботу, а не хоббі. За оцінками сервісу, на платформі є майже 225 тисяч митців-початківців, які подають певні надії. Вони регулярно створюють музику і працюють над збільшенням кола слухачів і шанувальників.