Spotify змінив підхід до виплати роялті — платитимуть лише за понад тисячу прослуховувань на рік

За даними компанії, треки, які прослуховуються менше за 1 000 разів на рік, генерують дуже мало прибутку для своїх творців, у середньому $0,03 на місяць, чого замало, щоб оформити виплату дистриб’ютору.

Spotify стверджує, що ця зміна принесе користь новим і професійним артистам, оскільки забезпечить орієнтовно мільярд доларів додаткового прибутку на їхню користь протягом наступних п’яти років.

З наступного року платформа монетизуватиме лише ті треки, які матимуть щонайменше тисячу прослуховувань протягом останніх 12 місяців.

Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify оголосив про суттєві зміни у своїй моделі виплат роялті артистам, лейблам та дистриб’юторам.

Також компанія почне стягувати з лейблів та дистриб’юторів плату, коли на їхніх рахунках виявлять стримінгове шахрайство.

Стримінгове шахрайство означає практику штучного збільшення кількості прослуховувань треку, використовуючи ботів, клік-ферми або інші методи. Це роблять, щоб маніпулювати системою роялті та заробляти більше грошей.

Spotify також запровадить нову політику для «шумових» треків, які повністю складаються з немузичного аудіо, такого як статичний звук, звук літака та інші форми будь-якого шуму. Ці треки часто використовують слухачі для релаксації, медитації або сну, але вони також генерують роялті для своїх творців, оскільки вони вважаються піснями за поточною системою.

Spotify буде монетизувати «шумові» треки лише після двох хвилин прослуховування.