На Харківщині та Сумщині відновили доступ до українського мовлення майже на всіх обʼєктах

На Сумщині та Харківщині фахівці Концерну радіомовлення радіозвʼязку і телебачення відновили доступ до сигналу радіоканалів та українського телебачення в Лозовій, Кегичівці, Ізюмі, Сумах, Тростянці та Шостці.

Про це повідомили в Державній службі спеціального звʼязку і захисту інформації України.

Інженери оперативно відновили живлення та відремонтували устаткування, що зазнало ушкоджень унаслідок російської атаки ракетами та дронами по обʼєктах трансляції теле- і радіосигналу вночі 14 березня.

Відновлювальні роботи тривають на інших пошкоджених обʼєктах Сумщини, про повне відновлення в Держспецзвʼязку мають повідомити згодом.