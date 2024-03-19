Окупанти вдарили ракетами по Селидовому. В області за добу одна загибла і пʼятеро травмованих

Російські війська вночі 19 березня вдарили двома ракетами С-300 по місту Селидове на Донеччині. Поранення отримали чотири людини.

Про це повідомляє міська військова адміністрація та обласна прокуратура.

За інформацією слідства, близько 02:30 російська армія атакувала приватний сектор населеного пункту.

Постраждали три жінки віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надали невідкладну медичну допомогу.

У місті пошкоджено щонайменше 24 будинки та чотири автомобілі.

Також за минулу добу в Очеретиному Донецької області через російські обстріли загинула одна людина, а інша дістала поранення.