Бельгія готує пакет допомоги для України

Уряд Бельгії дав зелене світло на виділення нового пакета військової допомоги для України на загальну суму €412 мільйонів. До ного увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV виробництва IVECO і три мінні тральщики.

Нова ініціатива військової допомоги BELEUX, спрямована на посилення військового потенціалу України, реалізується Бельгією спільно з Нідерландами, передає Belga News Agency.

Так, Бельгія забезпечить базове навчання українських моряків на кораблях-міношукачах, а Нідерланди запропонують навчання на робочому місці для українських екіпажів таких кораблів.

Iveco DV представила LMV 4x4 у 2001 році, щоб забезпечити автомобіль із високим рівнем прохідності та захисту броні. Типові функції автомобіля включають розвідку, патрулювання, звʼязок, супровід і допоміжну службу. Понад 4 000 LMV1 було продано в 15 різних країн, включаючи Італію, яка замовила понад 2 000.

Корабель Narcis (M923) спустили на воду в 1990 році. Ці судна спеціалізуються на виявленні і знешкодженні мін у морі. Вони оснащені складними гідролокаційними системами для виявлення мін і використовують різні методи, зокрема дистанційно керовані пристрої, для нейтралізації загроз.