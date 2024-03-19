У Мінветеранів розповіли, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі

Міністерство у справах ветеранів розʼяснило, кого матимуть право поховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це пише пресслужба.

Насамперед там можна проводити поховання військовослужбовців, які захищали незалежність України, брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, повні кавалери ордена Богдана Хмельницького, ордена «За мужність», ордена княгині Ольги, Герої України, яким з 2014 року вручили орден «Золота Зірка».

Також право мають ветерани війни, серед яких:

учасники бойових дій: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення росії;

люди з інвалідністю через війну (АТО, ООС, повномасштабне вторгнення росії).

На Національному військовому меморіальному кладовищі можуть ще перепоховати видатних борців за незалежність України XX століття.

Якщо людина має право бути похованою на НВМК, але урна з її прахом перебуває в колумбарній ніші на інших кладовищах, її можуть перенести до колумбарію на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Загалом право на поховання на цьому кладовищі регулюється частиною першою статті 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу».