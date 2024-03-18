Євросоюз остаточно погодив €5 млрд військової допомоги Україні

Міністри закордонних справ членів Європейського Союзу 18 березня остаточно погодили виділення Україні додаткових €5 мільярдів військової допомоги з Європейського фонду миру.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
«Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь голова МЗС України, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Міністр висловив вдячність колегам за цей крок», — йдеться у повідомленні.
Угорщина під час голосування «конструктивно утрималася» і не стала блокувати це рішення, повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та звʼязків з громадськістю Золтан Ковач.
- 13 березня постійні представники країн ЄС підтримали збільшення на €5 мільярдів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки озброєння Україні.
- Європейський фонд миру працює на Україну ще з 2022 року. ЄС надає військову допомогу саме через нього. З фонду ж компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.