«Укрзалізниця» запускає новий маршрут із Праги

«Укрзалізниця» запускає новий міжнародний поїзд Прага — Чоп. Перший рейс із Праги вирушить 27 березня.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопу о 10:35. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Чопу о 17:35, з Кошице о 21:37, а прибуватиме до Праги о 05:46 наступної доби.

У цьому поїзді передбачені вагони і з місцями для сидіння, і спальні. На борту поїзда доступний безкоштовний Wi-Fi. Вартість квитків залежить від дня поїздки і в середньому становить близько 1 060 гривень за сидяче місце або 1 700 гривень за спальне місце. Придбати квитки можна тут.

Крім того, «Укрзалізниця» призначає спеціальний пересадковий поїзд № 345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, щоб мешканцям сусідніх регіонів було легше дістатися Чопу.

Цей поїзд щоденно вирушатиме з Чернівців о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13—08:27), Стрий (11:20—11:50), Мукачево (15:13—15:18), Чоп (16:28—16:57), а до Ужгорода прибуватиме о 17:20. У зворотному напрямку поїзд відправляється з Ужгорода об 11:05, далі прямує так: Чоп (11:28—12:03), Мукачево (13:00—13:10), Стрий (16:15—16:40), Івано-Франківськ (19:22—19:27), а в Чернівцях буде о 21:32.