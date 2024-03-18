ТЦК у Львові прокоментував затримання місцевого волонтера — за цим фактом проводять перевірку

Львівський обласний військкомат прокоментував затримання місцевого волонтера Кирила Тарана. У ТЦК заявили, що волонтер не показав документів, що посвідчують особу, і «провокував працівників ТЦК на конфлікт». За фактом затримання Кирила Тарана проводять перевірку.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

У ТЦК стверджують, що волонтер не уточнив свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання він нібито не став на облік у військкоматі за новим місцем проживання в семиденний термін і відмовився пройти військово-лікарську комісію.

Відео затримання волонтера Кирила Тарана працівниками Львівського ТЦК.

«Усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення і державні нагороди. Їх перевели в ТЦК та СП за станом здоровʼя», — заявили у військкоматі.

У ТЦК зауважили, що всі військовозобовʼязані громадяни мають оновити свої дані у своєму військкоматі або, якщо мають причини отримати відстрочку, надати відповідні документи.

Що передувало

Напередодні дружина львівського волонтера Кирила Тарана повідомила про його затримання. Вона стверджує, що працівники львівського ТЦК схопили волонтера посеред вулиці та силоміць заштовхали до мінібуса. Повістки при цьому не вручали. Волонтер відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям і тому, що не мав при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Тарана каже, що вже наступного ранку підготували наказ про відправлення чоловіка до військової частини на полігон у Рівне.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зреагував на інцидент. За його словами, з цього приводу відбулася нарада з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану.

Водночас начальник Львівського обласного ТЦК Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності.