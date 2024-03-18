Президент Венесуели Ніколас Мадуро став офіційним кандидатом на виборах у липні

Президент Венесуели Ніколас Мадуро тепер офіційний кандидат від своєї партії на президентських виборах у липні. Він може перейти на третій термін поспіль.

Про це пише Associated Press.

Ніколас Мадуро прийняв висунення кандидатом від своєї правлячої Єдиної соціалістичної партії під час партійного зібрання в Каракасі, кажучи, що він має «підтримку народу». У партії заявили, що таке рішення підтримали понад 4 мільйони членів.

Головна суперниця Мадуро Марія Коріна Мачадо перемогла на первинних виборах опозиційної коаліції, набравши понад 90% голосів. Однак венесуельська влада дискваліфікувала її і заборонила обіймати державні посади на 15 років.