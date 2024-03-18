Росіяни обстріляли Кривий Ріг і Сумщину. Є загиблий

Уночі російські окупанти атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Через обстріл виникла пожежа в одній з пʼятиповерхівок. Рятувальникам вдалося її ліквідувати, а також вивести у безпечну зону 28 мешканців будинку. Загиблих і травмованих немає, повідомили в ДСНС України.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Тим часом на Сумщині правоохоронці фіксують наслідки чергових ворожих обстрілів. За добу окупанти завдали 463 удари по області. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення, повідомила Національна поліція.

Пошкоджено 15 приватних домоволодінь, три багатоповерхових та пʼять приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, приміщення лікарні, бібліотеку, дитячий садок.