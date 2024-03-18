СБУ затримала родину за підозрою у підготовці ракетних ударів по Україні і похованні рештків окупантів

Служба безпеки України затримала батька з сином, яких завербувала російська Федеральна служба безпеки. Їх підозрюють у підготовці ракетних ударів по Київщині та похованні рештків окупантів під Києвом.

Про це пише пресслужба.

СБУ зʼясувала, що чоловіки передавали росіянам геолокації базування Сил оборони, зокрема військових Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

Батько та син виконували ще одне завдання від ФСБ — шукали рештки окупантів, які загинули в боях за Київ, збирали їх, вивозили у лісопосадки та хоронили. А потім відправляли «фотозвіт» кураторам з привʼязкою до місцевості та координатами місця захоронення.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Слідство встановило, що затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення їх завербували — їх знайшли за антиукраїнськими коментарями в YouTube.

На початкових етапах співпраці з окупантами син також проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат».

Обом фігурантам повідомили про підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ). Їм загрожує довічне увʼязнення.