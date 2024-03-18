Генштаб: За добу росія втратила 19 танків і 17 броньованих машин. Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби між українськими й російськими військами відбулося 72 бойових зіткнення. Росіяни втратили 19 танків, 17 броньованих машин, 34 артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони відбили атаки на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

Також українська авіація вдарила по шести районах зосередження військових, озброєння та техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження військ.

Загальні орієнтовні втрати ворога в живій силі та техніці такі: