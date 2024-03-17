Телескоп «Хаббл» помітив сильну штормову погоду на Юпітері

Космічний телескоп «Хаббл» відстежує штормову погоду на гігантській планеті Юпітер. На ній тривають циклони, антициклони, зсув вітру та найбільший шторм у Сонячній системі — Велика червона пляма.

Про це пише Європейське космічне агентство.

На першому фото видно Велику червону пляму — вона достатньо велика, щоб поглинути Землю. Унизу праворуч, на південнішій широті є обʼєкт, який іноді називають Червоною плямою — молодшою. Цей антициклон — результат злиття штормів у 1998 і 2000 роках, і вперше він став червоним у 2006 році, а в наступні роки повернувся до блідо-бежевого кольору. Цьогоріч він знову дещо зачервонився. Що саме вплинуло на пляму — точно не відомо.

ESA / Hubble & NASA

На протилежній півкулі планети теж спостерігається штормова активність. Декілька штормів, темно-червоний циклон і червонуватий антициклон зʼявляються поруч один з одним праворуч від центру планети. Ближче до лівого краю зображення видно супутник Іо — найбільш вулканічно активне тіло в Сонячній системі, попри його невеликий розмір.