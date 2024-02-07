Місія NASA Juno показала зображення супутника Юпітеру — Іо

Місія NASA «Юнона» (Juno) зробила зображення супутника газового гіганта Юпітеру під назвою Іо.

NASA опублікувало кілька фото супутника, які зробив космічний зонд, і зафіксувало два вулканічні шлейфи, що піднімаються над горизонтом Іо. Команда Juno аналізуватиме це разом з рештою даних Juno та інших місій, щоб краще зрозуміти процеси на супутнику.

Два активні вулканічні шлейфи на Іо. NASA

Космічний апарат наблизився на відстань близько 1 500 кілометрів до поверхні найбільш вулканічного світу в нашій Сонячній системі. Раніше зонд спостерігав за вулканічною активністю Іо на відстані від 11 000 до 100 000 кілометрів.

Супутник Юпітеру Іо. NASA

Іо — це пʼятий за віддаленістю від Юпітеру його супутник і найближчий з галілеєвих. Самі галілеєві супутники — це чотири найбільші супутники Юпітеру: Іо, Європа, Ганімед і Каллісто, які відкрив Галілео Галілей в січні 1610 року. Також вони входять до числа найбільших супутників Сонячної системи.

Щодо Іо, на ньому близько 400 діючих вулканів, через що він вважається найбільш вулканічно активним відомим тілом у Сонячній системі.

Космічний апарат «Юнона» вартістю $1,1 мільярда вирушив до Юпітеру у 2011 році, щоб вивчати погодні умови, магнітне поле й атмосферу планети.