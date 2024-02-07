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Місія NASA Juno показала зображення супутника Юпітеру — Іо

Автор:
Ліза Бровко
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Місія NASA «Юнона» (Juno) зробила зображення супутника газового гіганта Юпітеру під назвою Іо.

NASA опублікувало кілька фото супутника, які зробив космічний зонд, і зафіксувало два вулканічні шлейфи, що піднімаються над горизонтом Іо. Команда Juno аналізуватиме це разом з рештою даних Juno та інших місій, щоб краще зрозуміти процеси на супутнику.

Два активні вулканічні шлейфи на Іо.

Два активні вулканічні шлейфи на Іо.

NASA

Космічний апарат наблизився на відстань близько 1 500 кілометрів до поверхні найбільш вулканічного світу в нашій Сонячній системі. Раніше зонд спостерігав за вулканічною активністю Іо на відстані від 11 000 до 100 000 кілометрів.

Супутник Юпітеру Іо.

Супутник Юпітеру Іо.

NASA

Іо — це пʼятий за віддаленістю від Юпітеру його супутник і найближчий з галілеєвих. Самі галілеєві супутники — це чотири найбільші супутники Юпітеру: Іо, Європа, Ганімед і Каллісто, які відкрив Галілео Галілей в січні 1610 року. Також вони входять до числа найбільших супутників Сонячної системи.

Щодо Іо, на ньому близько 400 діючих вулканів, через що він вважається найбільш вулканічно активним відомим тілом у Сонячній системі.

Космічний апарат «Юнона» вартістю $1,1 мільярда вирушив до Юпітеру у 2011 році, щоб вивчати погодні умови, магнітне поле й атмосферу планети.