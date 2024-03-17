Генштаб: За добу росія втратила 11 танків і 24 бронемашини

Протягом минулої доби між українськими й російськими військами відбулося 58 бойових зіткнень. Росіяни втратили 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 28 артилерійських систем та інше.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські оборонці відбили атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському, Херсонському напрямках.

На Сіверському напрямку військові Сил оборони України зупинили дві спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп окупантів у районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області.

За добу авіація України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ ударили по пункту управління, двох районах зосередження особового складу та засобу протиповітряної оборони противника.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ