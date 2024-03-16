У США в лайнера Boeing 787-800 відпала частина обшивки під час польоту. Інцидент розслідує регулятор

У США в небі у пасажирського літака Boeing 737-800 відпала зовнішня панель, розташована на стику нижньої частини фюзеляжу та крила поряд з шасі.
Як пише New York Post, інцидент стався 15 березня на рейсі з Лос-Анджелесу до Орегону. Пошкодження виявили після того, як літак вдало приземлився зі 139 пасажирами та шістьма членами екіпажу на борту.
Аеропорт після посадки літака тимчасово призупинив роботу, щоб перевірити злітні смуги на наявність уламків. На смугах нічого не знайшли. Компанія Boeing відмовилася коментувати ситуацію. Авіаперевізник United Airlines заявив, що проведе ретельну перевірку літака, всі необхідні ремонтні роботи і розслідує причини інциденту.
Свою перевірку вже проводить Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), пише Reuters.
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