Росіяни не полишають спроб вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Херсонщини

Упродовж минулої доби сталося 78 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили три атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, там ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили девʼять атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни й Роздолівка Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку — три атаки противника в районах населених пунктів Андріївка і Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку — 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.