Захід планує заблокувати польоти Iran Air до Європи через співпрацю Тегерану з Москвою

Нові санкції проти Ірану, які планують оголосити за військову допомогу Тегерану Москві, імовірно, передбачатимуть заборону польотів головного іранського авіаперевізника Iran Air до Європи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця США.

Вважається, що Тегеран може й надалі надавати росії велику кількість потужних балістичних ракет класу «земля — земля» для використання у війні в Україні. Тому Захід розглядає варіанти тиску на Іран, які б цьому запобігли.

Американський посадовець підтвердив агенції, що один з варіантів санкцій, які розглядає G7, «призведе до припинення рейсів Iran Air, іранського флагманського державного перевізника, до Європи».