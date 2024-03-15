Збитки «Укрзалізниці» на 117 мільйонів: ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним

Судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи двом співорганізаторам злочинних груп, причетним до заволодіння 117 мільйонами гривень «Укрзалізниці».

Про це пише Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Адвокату, якого підозрюють у співорганізації злочину, встановили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 мільйонів гривень застави.

Іншого підозрюваного теж помістили під варту з альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави.

Загалом у справі про заволодіння грішми «Укрзалізниці» підозрюють сімох людей. Їм закидають схему постачання кабельно-провідникової продукції «Укрзалізниці» за завищеними цінами.

НАБУ

У 2021—2023 роках у тендерах «Укрзалізниці» на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли компанії, які постачали товари за цінами, вищими від ринкових.