НАБУ підозрює сімох осіб у збитках «Укрзалізниці» на 117 мільйонів гривень

Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили дві організовані групи на заволодінні грішми «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції. Збитки державі становили 117 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Слідство зʼясувало, що у 2021 році керівник першої організованої групи і водночас підприємець створив схему постачання продукції «Укрзалізниці» за завищеними цінами. Підприємець нібито змовився з членами іншої організованої групи, до складу якої входив і посадовець «Укрзалізниці».

Ця друга організована група, як пишуть у НАБУ, діяла як своєрідний бек-офіс товариства, контролюючи діяльність «Укразалізниці» та беручи відсотки від суми закупівель, щоб забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у тендерах.

НАБУ

Через це у 2021—2023 роках у тендерах «Укрзалізниці» на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли три підконтрольні підприємцю компанії. Вони постачали товари за цінами, вищими за ринкові.

Підозру повідомили сімом членам обох організованих груп (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 ККУ) за привласнення, розтрату й зловживанням службового становища.