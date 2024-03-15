На Авдіївському напрямку росіяни кілька днів поспіль намагаються прорвати оборону в смугах трьох бригад

Російські війська зосередили основні зусилля на Авдіївському напрямку і вже декілька днів поспіль намагаються прорвати оборону українських військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, наступальні дії росіян підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами.

Авіація окупантів періодично завдає ударів КАБами з відстані 40—50 км, а артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

Головком каже, що за таких умов найбільш ефективним способом ведення оборони є знищення бронетехніки і штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів. А також — захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БпЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

«Саме організації та забезпеченню цих питань була присвячена моя робота. Спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами», — написав Сирський і додав, що вже було вжито всіх необхідних заходів для зміцнення оборони на цьому напрямку.