Пентагон назвав пріоритетне озброєння для поповнення своїх запасів. Це зброя, яку передали Україні

Після надання допомоги Україні Пентагон має поповнити свої запаси зброї на загальну суму $6,5 мільярда. У листі до Конгресу Міноборони США вказало, яке саме озброєння необхідно, зокрема ракети для HIMARS, протитанкові комплекси TOW і прилади нічного бачення.

Видання Bloomberg, яке ознайомилося з документом, вказує, що перелік датований 24 лютого.

Пентагон планує розподілити кошти так:

$2,1 мільярда на компоненти та збірку 155-мм снарядів;

$915 мільйонів на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM;

$797 мільйонів на компоненти для перехоплювачів Patriot з заводів;

$549 мільйонів на додаткові компоненти озброєння GMLRS;

$348 мільйонів на протитанкові ракети TOW і компоненти;

$308 мільйонів на прилади нічного бачення.

Цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на суму $10 мільярдів, які США надали Україні зі своїх складів, але пізніше не отримали від Конгресу асигнувань для поповнення запасів.

Пентагон також очікує, що ці кошти включать до додаткового запиту президента США Джо Байдена, який передбачає виділення мільярдів доларів на допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю.