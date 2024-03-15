У Фінляндії суд відмовився розглядати позов про відкриття кордону з росією

Вищий адміністративний суд Фінляндії залишив чинним рішення уряду про тимчасове закриття кордонів з росією. Про це повідомило видання Yle.
Рішення уряду намагались оскаржити російськомовні громадяни Фінляндії, власники посвідки на проживання в цій скандинавській країні, а також «корінні фіни, які мають особливу потребу в поїздках до рф».
Автори позову вважають, що рішення уряду «дискримінує меншину російського походження» і порушує основні права громадян.
Верховний адмінсуд Фінляндії вирішив узагалі не розглядати цей позов. Його подали у грудня 2023 року.
- 18 листопада 2023 року уряд Фінляндії вирішив закрити чотири пункти пропуску на кордоні з росією. Рішення ухвалили через те, що впродовж останніх місяців дедалі більше людей намагаються перетнути кордон із незаповненими проїзними документами. 11 січня уряд Фінляндії продовжив закриття кордону до 11 лютого, а 8 лютого — до 14 квітня.