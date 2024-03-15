Атака дронів на Вінницьку область: Загинули двоє людей, є поранені

У Вінницькій області через атаку дронів-камікадзе, яка відбулася ввечері 14 березня, загинули двоє людей.
Голова обласної адміністрації Сергій Борзов повідомив, що сьогодні, 15 березня, у лікарні померла поранена жінка. Ще одна людина загинула на місці в день атаки. Тоді госпіталізували чотирьох людей, писав Борзов.
Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що в області зруйновані два житлові будинки — в один поцілив дрон, а в інший — уламки БпЛА (у Тульчинській громаді).
Деталі ДСНС і Борзов не вказують, але з їхніх повідомлень випливає, що загиблий і двоє поранених були в першому будинку, а інші двоє поранених — у другому. З якого будинку друга жертва — поки що невідомо.
- У ніч проти 15 березня ППО України збила всі 27 дронів Shahed, які запустили росіяни. Окрім цього, вони вдарили сімома ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та однією керованою авіаракетою Х-59 по Полтавщині. Ракети перехопити не вдалося.
- Shahed збили в межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Тільки на Київщині на підступах до столиці знищили півтора десятка дронів.