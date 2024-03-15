Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 580 військових. На фронті було 76 зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 15 березня і розповів про поточну ситуацію на фронті.
Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку відбито 5 атак в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку відбито 20 атак ворога в районах пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та західніше від Вербового Запорізької області.
Втрати росіян за добу
За даними Генштабу, за минулу добу (14 березня) окупанти орієнтовно втратили 580 військових (вбиті/поранені), танк, 11 бронемашин, 15 артилерійських систем, 34 безпілотники, 37 одиниць автотехніки і три одиниці спецтехніки. Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:
- У ніч проти 15 березня ППО України збила всі 27 дронів Shahed, які запустили росіяни. Окрім цього, вони вдарили сімома ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та однією керованою авіаракетою Х-59 по Полтавщині. Ракети перехопити не вдалося.
- Shahed збили в межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Тільки на Київщині на підступах до столиці знищили півтора десятка дронів. У Вінницькій області дрон і уламки ще одного поцілили у житлові будинки — загинула одна людина, ще двоє поранені. Двох людей врятували з-під завалів.