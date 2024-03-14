Європарламент подає позов проти Єврокомісії за рішення розморозити €10,2 мільярда для Угорщини

Європейський парламент подає позов проти Європейської комісії через її рішення розморозити €10,2 мільярда для Угорщини.

Про це повідомляє Euronews.

Цей крок сьогодні вранці остаточно схвалила президентка Європарламенту Роберта Мецола на зустрічі з лідерами політичних груп. Саме Мецола має повноваження порушувати судові позови проти інших установ у Європейському суді. Європарламент має подати позов до 25 березня.

Рішення Європарламенту подати судовий позов проти Єврокомісії посилює тиск на її президентку Урсулу фон дер Ляєн, яка прагне отримати другий термін.

Партія фон дер Ляєн — Європейська народна партія — не виступала проти голосування за те, щоб подати позов проти Єврокомісії, але у заяві поклала провину на всю Єврокомісію, а не на саму президентку.

«Ми хочемо переконатися, що кошти платників податків використовували за договорами. Це не політичне питання для Європейської народної партії, і не передвиборче питання — ми лише хочемо мати юридичну ясність», — сказав депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа.

Що передувало

У грудні минулого року ЄК розблокувала €10,2 мільярда з фондів ЄС, призначених для Угорщини. Цю виплату заморозили через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права у країні.

Рішення ухвалили за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ країни — кроки, які премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати.

Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти викликало негативну реакцію з боку депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.