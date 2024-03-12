Європарламент хоче судитися з Єврокомісією, бо та «піддалася на шантаж» Орбана і розблокувала гроші для Угорщини

Європейський парламент готується подати до суду на Європейську комісію через її торішнє рішення розморозити мільярди євро для Угорщини. Про це повідомляє видання Politico.

За день до цього комітет Європарламенту з правових питань майже одноголосно (16 голосів за, один проти і ніхто не утримався) проголосував за те, щоб подати до суду на Єврокомісію за порушення її зобовʼязань щодо захисту грошей платників податків від нецільового використання.

У грудні минулого року ЄК розблокувала €10,2 мільярда з фондів ЄС, призначених для Угорщини. Цю виплату заморозили через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права у країні.