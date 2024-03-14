Єрмак і Сіярто знову домовились про зустріч. Хочуть налагодити контакт для «вирішення складних питань»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели телефонну розмову і домовились наступного тижня провести двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Сторони «погодились із необхідністю особистого контакту» та домовились підтримувати регулярний звʼязок для вирішення «найскладніших питань двостороннього порядку денного».