«Укрзалізниця» вперше показала медичний евакуаційний потяг

«Укрзалізниця» вперше показала медичний евакуаційний поїзд. Перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, створили на початку березня 2022 року. Нині таких вагонів 62.

Про це повідомляє пресслужба УЗ. ⠀

Починаючи з березня 2022 року, медичні вагони поступово ставали комплекснішими — їх оснащували обладнанням нового покоління.

Усі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні та оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою.

Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.⠀

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До кінця 2024 року «Укрзалізниця» переобладнає ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.