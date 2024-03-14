У Фінляндії затримали підозрюваних, які, ймовірно, відмивали гроші на закупівлях бронежилетів

У Фінляндії 11 березня затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів на закупівлі бронежилетів для Збройних сил України. Ідеться про загальну суму €5,7 млн.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України, яке співпрацювало з фінськими колегами.

Нерухомість одного з фігурантів, громадянина Фінляндії, одразу арештували.

Серед затриманих — представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених і повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та обʼєкта нерухомості.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів.