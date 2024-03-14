SpaceX сьогодні проведе третій випробувальний запуск космічного корабля Starship

Американська компанія SpaceX готується до третього експериментального запуску двоступеневої космічної системи Starship, до якої входять однойменний космічний корабель і надважка ракета-носій Super Heavy. Корабель мають запустити вже о 15:10 за київським часом — погодні умови це дозволяють.

Про це повідомляє SpaceX.

Ліцензію на випробування видало Федеральне управління цивільної авіації США. Тривалість часового вікна для запуску — 110 хвилин. Цього разу корабель полетить за новою траєкторією і приводниться в Індійському океані.

Компанія хоче провести нові тести. Зокрема, спалити двигун у космосі та при цьому забезпечити максимальну безпеку населення на Землі.

Третій випробувальний політ має врахувати досвід попередніх польотів. SpaceX ставить для себе амбітні цілі. Компанія хоче успішно підняти двоступеневу космічну систему Starship, відкрити та закрити стулки відсіку корисного навантаження корабля, а ще повторно перезапустити двигун Raptor і забезпечити керований спуск. Трансляцію запуску Starship можна подивитись тут.