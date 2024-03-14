Окупанти вдарили безпілотниками по теле- і радіоінфраструктурі Харківщини — є перебої із сигналом

Росіяни масовано вдарили безпілотниками по теле- і радіоінфраструктурі Харківщини. Через це є перебої із радіо- і телесигналом у кількох районах. Кілька годин тому про цілеспрямовану атаку на інфраструктуру повідомляли й на Сумщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Усі служби працюють над відновленням сигналу і намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни. Частину обʼєктів уже відновили.
Синєгубов не виключає, що окупанти можуть завдати повторних ударів по теле- і радіоінфраструктурі Харківщині.
- Сьогодні, 14 березня, в містах Суми, Шостка, Білопілля і Тростянець через ворожий обстріл зникли теле- і радіосигнали. Росіяни поцілили в радіотехнічні обʼєкти Сумської області.