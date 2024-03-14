В Україні стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест

Сьогодні, 14 березня, в Україні розпочалася реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ). Вона триватиме до 11 квітня включно.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Основна сесія тестування проходитиме з 14 травня до 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня. З 15 квітня зареєстровані учасники зможуть вносити зміни в персональному кабінеті, наприклад, змінити предмет.

З 8 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення з датою, часом і місцем проведення НМТ. Учасники додаткових сесій дізнаються про це з 8 липня.

Лісовий нагадав, що скласти НМТ можна буде і за кордоном, як і в попередні роки. Зараз 28 країн надіслали підтвердження, що в їхніх містах можна створити тимчасові екзаменаційні центри. Проте міністр не сказав, про які саме країни йдеться.

Як зареєструватися на НМТ

Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

За допомогою спеціального сервісу вступникам треба самостійно створити персональний кабінет. Потрібно вказати особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження і дані документа, що посвідчує особу.

Далі в персональному кабінеті вступник має:

Вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він планує проходити НМТ, а також мову складання іспиту.

Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.

Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти — достатньо натиснути відповідну кнопку в сервісі.

Також Міносвіти показало пробні варіанти мультипредметного тесту. Ось вони. Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів.