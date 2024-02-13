Міносвіти показало пробні варіанти мультипредметного тесту

Міністерство освіти і науки оприлюднило демонстраційні варіанти завдань Національного мультипредметного тесту. Учні можуть пройти тести з української мови, української літератури, математики, історії України, англійської / німецької / французької / іспанської мов, біології, фізики, хімії і географії.

Демонстраційні варіанти тесту доступні за посиланням. Файли можна завантажити, виконати завдання, а потім звірити відповіді з правильними.

Щоб відтворити атмосферу справжнього НМТ, фахівці рекомендують пройти онлайн-тестування. Для цього треба зареєструватися на платформі «Всеукраїнська школа онлайн». Це допоможе потренуватися виконувати завдання і навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм.

Кожен учасник виконуватиме сертифікаційну роботу НМТ в один день у два етапи, кожен з яких триватиме 120 хвилин — з перервою у 20 хвилин. Сертифікаційна робота НМТ міститиме завдання з чотирьох навчальних предметів:

обовʼязкові — українська мова, математика та історія України;

— українська мова, математика та історія України; на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Як на пробному, так і на реальному тестуванні з математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами (формулами).