Менопауза в деяких видів китів збільшила тривалість їхнього життя і дозволила довше опікувати нащадків

Дослідники виявили, що наявність менопаузи подарувала самкам деяких видів китів додаткові 40 років життя. З настанням менопаузи самки косаток, малих косаток, білух, гринд короткоплавцевих і нарвалів піклуються про своїх родичів і захищають їх — це підвищує виживання виду.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Менопауза — це рідкісне явище, яке зустрічається лише в кількох видів ссавців. Це люди, шимпанзе і деякі види китів.

У новому дослідженні, присвяченому біології пʼяти видів китів, дослідники кажуть, що менопауза дала цим тваринам еволюційну перевагу. Завдяки менопаузі старші самки цих видів китів не можуть бути вагітними одночасно з молодшими самками групи — завдяки цьому кити уникають конфліктів за ресурси, які можуть завдати шкоди потомству.

Малі косатки (Pseudorca crassidens). Getty Images

Під час дослідження вчені порівняли тривалість життя 32 китів і виявили, що самки 5 видів, у яких настає менопауза, жили приблизно на 40 років довше за інших зубатих китів. Біолог з Університету Ексетера Семюель Елліс, який керував дослідженням, каже, що менопауза у китів могла виникнути з тих самих причин, що й у людей.

У переважної більшості видів самки фертильні протягом усього життя. Ця модель має сенс з точки зору природного відбору — що більше потомства самка вирощує протягом свого життя, то більше копій її генів передається майбутнім поколінням. Навіть довгожителі серед ссавців зазвичай відповідають цій моделі: слонихи, наприклад, залишаються фертильними до 60 років.

А ось косатки, малі косатки, білухи, гринди короткоплавцеві та нарвали не відповідають цій моделі. Наприклад, самки косаток зазвичай розмножуються приблизно до 40 років, але можуть доживати до 90 років.

Група китів-білух під водою. Getty Images

Дослідники кажуть, що «бабусі»-косатки допомагають своїм нащадкам, забезпечуючи їх їжею і захистом. Нащадки з живою «бабусею» виживають краще за тих, у яких її немає. Коли у китів виникає дефіцит ресурсів, дорослі самки в менопаузі очолюють свою групу — це свідчить про екологічні знання, які дозволяють їм вести свою групу до ресурсів.

Самки китів у менопаузі ловлять рибу і розкушують її навпіл, щоб поділитися їжею з членами сімʼї або групи. Така поведінка набагато рідше зустрічається у молодших самок і майже ніколи у самців.

Той факт, що зараз відомо лише про п’ять видів китів, у яких розвинулася менопауза, свідчить про те, що цю перевагу можна отримати лише за певних обставин. Професор Елліс припускає, що виду потрібне особливе соціальне життя, в якому самки залишаються в групі тривалий час і тісно повʼязані з молодшими членами групи.

За словами професорки кафедри народонаселення йохорони здоровʼя Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Ребеки Сір, яка не брала участь у дослідженні, ці результати також можуть означати, що менопауза в людей виникла для того, аби народити на світ чуйних бабусь і зменшити репродуктивну конкуренцію між поколіннями. Однак ця теорія потребує додаткових досліджень.