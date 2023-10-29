У диких шимпанзе вперше виявили менопаузу

Дослідники виявили, що самки шимпанзе в дикій природі мають менопаузу і досить довго живуть після неї.

Про це пише The Guardian.

Раніше біологи вважали, що це явище притаманне людям і деяким видам китів. Усі інші тварини в дикій природі зберігають репродуктивну здатність майже до смерті.

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Протягом 30 років науковці спостерігали за 185 самками диких шимпанзе в національному парку Кібале в Уганді. Виявилося, що після 30 років імовірність пологів у мавп зменшилася, а у приматів віком понад 50 років пологів не було. Аналіз показав, що самки прожили приблизно одну пʼяту свого дорослого життя у пострепродуктивному стані.

У зразках сечі мавп виявили вікові гормональні зміни, схожі на ті, що спостерігають у людей під час менопаузи.

Науковці поки що не знають, навіщо шимпанзе потрібна менопауза. У людей вона пояснюється допомогою у вихованні онуків. Однак самки шимпанзе живуть окремо від свого потомства. Імовірно, менопауза може сприяти зменшенню суперечок із молодшими самками через партнерів.