Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі для України

Депутати Європейського парламенту проголосували за відновлення лібералізації торгівлі з Молдовою та Україною. Водночас посилили гарантії для європейських фермерів у разі сплеску української продукції.
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
31 січня 2024 року Єврокомісія представила пропозицію призупинити мита й квоти на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік — з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025-го. Європарламентарі підтримали її 347 голосами, проти були 117 та ще 99 утрималися від відповіді. Далі це має схвалити Рада ЄС.
Водночас цей закон надає Єврокомісії повноваження швидко реагувати на будь-які значні перебої на загальноєвропейському ринку чи на ринках будь-якої окремої країни ЄС через український імпорт. Зокрема, передбачається можливість екстреного гальмування для особливо чутливих груп продуктів, а саме птиці, яєць і цукру. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 і 2023 років, тарифи знову впровадять.
- Україна активізувала співпрацю з Європейським Союзом 2014 року після перемоги Революції гідності. Того самого року Рада і Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. Ця угода передбачає Зону глибокої та всеосяжної вільної торгівлі, що забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС із 2016 року, а в повному обсязі домовленість набула чинності 1 вересня 2017 року.
- 28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ у Європейський Союз за спеціальною процедурою. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС, також країна отримала можливість безмитної торгівлі з ЄС. У червні 2023 року безмитну торгівлю для України продовжили ще на рік — до 5 червня 2024 року.
- Через протести фермерів у ЄС минулого року тимчасово обмежували постачання з України деяких видів агропродукції. Окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.